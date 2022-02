Padavine se bodo okrepile

Naše kraje bo jutri prešla severnoatlantska vremenska fronta. Pred njo priteka z južnimi vetrovi vlažen zrak.

Danes bo oblačno, mestoma se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, v gorah bo snežilo.

Padavine se bodo ponoči in jutri okrepile in bodo povečini zmerne do močne. Arso je za jutri objavil rumeno opozorilo zaradi izdatnejših padavin in okrepljenega južnega vetra. Pričakujejo od 25 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, južni veter pa bo zapihal s hitrostjo od 50 do 70 km/h, opozarjajo.

V gorah bo snežilo. Popoldne in zvečer se bo vreme postopno izboljšalo.

V sredo in četrtek bo povečini precej oblačno toda suho. Topleje bo.