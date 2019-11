Padavine se bodo okrepile

Naše kraje je doseglo ciklonsko območje z vremensko fronto. V dopoldanskih urah so se mestoma že pojavljale rahle padavine, ki se bodo popoldne in zvečer okrepile. Zlasti v vzhodnih predelih bodo padavine zmerne do močne, pričakuje deželna meteorološka opazovalnica, mestoma lahko obilne, vmes bodo tudi nevihte. V gorah nad okrog 1500 metrov bo snežilo. Zapihal bo jugozahodni veter. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi ponoči in večji del jutrišnjega dne. Jutri popoldne ali zvečer bodo padavine oslabele in povečini ponehale. Ponekod se bo delno razjasnilo.

V petek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, ponekod bodo lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. V soboto bo povečini sončno, zapihala bo burja. V nedeljo se bo vreme spet poslabšalo, povečini bo oblačno in deževno.