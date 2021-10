Padavine se bodo širile in okrepile

V FJK so se prve padavine začele pojavljati že v dopoldanskih urah. Povečini rahel dež je z izjemo obmorskega pasu zajel večino vzhodnih predelov dežele. Ob morju piha jugo, ki je v dopoldanskih urah dosegel najvišjo hitrost 40 km/h.

V popoldanskih urah se bodo padavine postopno krepile in širile. Ob morju bo sprva še povečini suho, nato se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer in ponoči okrepile. Povečini bodo zmerne do močne, vmes bodo možne tudi plohe in posamezne nevihte.

Jutri zjutraj bo še oblačno in deževno, pojavljale se bodo povečini zmerne bo občasno lahko močne padavine. Vmes bodo tudi plohe in posamezne nevihte. Zapihala bo burja, ozračje se bo ohlajalo.

Jutri popoldne in zvečer se bo vreme od severozahoda izboljšalo, najkasneje ob morju.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo povečini sončno vreme, pihala bo šibka do zmerna burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo sprva še nekaj zmerne oblačnosti.