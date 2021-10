Padec usoden za 74-letnega lovca

Pri Barcisu na Pordenonskem v dolini Caltea je v noči na nedeljo umrl 74-letni lovec Giacomo Peruz iz Cordenonsa. Gorski reševalci iz Maniaga in Pordenona so njegovo truplo našli ob 2. uri ponoči, ob njem je bila lovska puška, kakih tri četrt ure hoje od zavetišča. Sodni zdravnik je ugotovil, da je izgubil življenje zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel med 25-metrskim padcem na nevarnem območju. Po vsej verjetnosti je do usodnega padca prišlo, medtem ko je odhajal po plen, saj so reševalci v bližini pokojnega lovca našli mrtvega jelena. Lovčevo truplo so zjutraj odpeljali s helikopterjem civilne zaščite, ki je priletel iz Tolmeča.