Padel s tovornjaka in obležal nezavesten

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj okrog 7. ure posredovali v kraju Torre pri Pordenonu, kjer je 35-letni moški padel s tovornjaka in se udaril v glavo. Mimoidoči so poklicali na interventno telefonsko številko 112, operaterji so na kraj poslali reševalno vozilo in zdravniški avtomobil iz Pordenona ter reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je moškemu, ki je obležal nezavesten, na kraju nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo v hudem zdravstvenem stanju.