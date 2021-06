Na območju Cazzaso Nuova na Tolmeškem so gorski reševalci okrog 13. ure našli truplo triinšestdesetletnika, ki so ga od jutranjih ur pogrešali domačini. Moškega je najverjetneje obšla slabost in je zaradi zdrsa na strmi brežini padel v globino 40 metrov, pri čemer je utrpel hude poškodbe, ki so mu bile usodne. Pri reševalni akciji so sodelovali gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, gasilci, finančni policisti in karabinjerji. Truplo so odpeljali s helikopterjem civilne zaščite.