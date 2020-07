Padel z jadralnim padalom in se poškodoval

68-letni državljan Nemčije se je danes poškodoval okoli 12.30, na hribu Valinis v Medunu na Pordenonskem. Padel je z 10 metrov višine in si tako zlomil stegnenico.

Moškemu so takoj nudili pomoč gorski reševalci iz Maniaga. Prostovoljci so prispeli na vzletno točko in se spustili približno trideset metrov peš, da so poškodovanega naložili na nosila, prenesli nazaj na vrh in ga zaupali reševalnemu osebju v helikopterju, ki je pristal nedaleč stran. Poškodovanca so prepeljali v pordenonsko bolnišnico. 68-letnik naj ne bi bil v smrtni nevarnosti.