Smrt Borisa Pahorja je pred kratkim odmevala tudi v italijanskem senatu. Pisatelja se je ganljivo spomnila slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc, ki je obnovila dolgo Pahorjevo življenjsko in ustvarjalno pot, začenši s požigom tržaškega Narodnega doma, ki mu je pisatelj kot otrok v živo prisostvoval.

»Pahor je bil sodobni Ulikses,« je prepričana parlamentarka, ki je bila dolgo let njegova sodelavka in je o njem napisala vrsto člankov ter esejev, pogosto pa je z njim sodelovala na okroglih mizah, posvetih in javnih debatah. Ob pisateljevi stoletnici je izšla obsežna monografija Tako sem živel, ki jo je pripravila Tatjana Rojc.