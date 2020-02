Pahor predlagal Janšo za predsednika vlade

Predsednik republike Borut Pahor je Janezu Janši podelil nalogo za sestavo vlade. O Janši kot mandatarju bo državni zbor glasoval prihodnji teden. Pahor in Janša sta po srečanju v predsedniški palači stopila pred novinarje.

Pahor je inštitucije vseh vej oblasti in stranke pozval k dialogu, sodelovanju in strpnosti. Janša pa je pohvalil pristop, s katerim so se koalicijski partnerji pogovarjali o snovanju vlade. Iz stranke SDS so zjutraj tudi objavili seznam točk, ki sestavljajo program nove koalicije. SDS, NSi, SMC in DeSUS se med drugim zavzemajo za uvedbo univerzalnega dodatka za otroke in tudi postopno uvedbo šestmesečnega naborništva.