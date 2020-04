Pahor v italijanščini izrazil solidarnost Italiji

Slovenski predsednik republike Borut Pahor je danes italijanskemu kolegu Sergiu Mattarelli in italijanskemu narodu izrazil solidarnost v skupnem boju proti koronavirusu. »Kot predsednik Republike Slovenije vam v imenu vseh slovenskih ljudi sporočam izraze naše solidarnosti v skupnem boju proti koronavirusu,« je v videu, objavljenem na Twitterju, v italijanščini dejal Pahor. Izrazil je tudi globoko občudovanje italijanskemu ljudstvu, ki v tem težkem času kaže odločnost, pogum in upanje. »Slovenija čuti vašo žalost in se iskreno veseli vaših uspehov. Združeni z drugimi evropskimi narodi in državami bomo skupaj zmagali,« je še poudaril. Dodal je, da bo še vse dobro.