Pahor v Rimu podprl glavna sporočila van der Leynove

Slovenski predsednik Borut Pahor se je danes v Rimu udeležil srečanja skupine Arraiolos, v kateri sodelujejo predsedniki držav članic EU. Razpravljali so o soočanju s socialnimi in gospodarskimi posledicami pandemije covida-19 in prihodnosti Evrope. Pahor je v razpravi podprl glavna sporočila današnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v uniji.

Predsedniki Slovenije, Avstrije, Bolgarije, Estonije, Finske, Grčije, Hrvaške, Irske, Latvije, Madžarske, Malte, Nemčije, Poljske in Portugalske ter Italije so med drugim med podpisniki pisma, ki je nastalo na pobudo Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, v katerem so ob letošnjem dnevu Evrope ljudi pozvali k sodelovanju pri oblikovanju skupne evropske prihodnosti.

Skupina Arraiolos je neformalni format predsednikov držav članic EU, ki je nastal leta 2003 na pobudo tedanjega portugalskega predsednika Jorgeja Sampaia, ki je umrl prejšnji teden. Predsedniki se srečujejo enkrat letno v eni od sodelujočih držav, Slovenija na srečanjih sodeluje od leta 2011.