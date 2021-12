Pahorjeva odlikovanja za Narodni dom

Slovenski predsednik Borut Pahor bo v kratkem z zlatim redom za zasluge odlikoval slovensko senatorko Tatjano Rojc in predsednika deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrigo za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski narodni skupnosti v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti v Bazovici ter v Gorici/Novi Gorici. Z enako utemeljitvijo bo Pahor s srebrnim redom za zasluge odlikoval predsednika manjšinskih krovnih organizacij SKGZ in SSO - Ksenijo Dobrila in Walterja Bandlja - ter tržaškega župana Roberta Dipiazzo. Predsednikovi ukazi o podelitvi odlikovanj so bili včeraj objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pahor je desetega julija letos iz rok tržaškega župana Dipiazze v tržaški mestni hiši prejel najvišje odlikovanje mesta Trst, priznanje trije pečati Trsta (Tre sigilli di Trieste). Na slovesnosti je deželni odbornik iz vrst stranke Bratje Italije Fabio Scoccimarro poskrbel za incident, ko je visokega gosta iz Slovenije vprašal, kdaj bodo odstranili napis Naš Tito na obronkih Sabotina. Pahor je preslišal provokativno vprašanje desničarskega politika in mirno nadaljeval svoj govor. Dipiazza ni skrival jeze na Scoccimarra, ki potem ni zastopal deželne vlade na prireditvah ob stoletnici požiga Narodnega doma, čeprav je bil na njih napovedan.