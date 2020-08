Palačinke s skuto v pečici

Bliža se čas božiča, ko se hočeš-nočeš predajamo gastronomskim užitkom, kar je za sicer dobro za želodec, manj pa za našo težo. Težko se je upreti omamnim vonjem vanilje in cimeta, ki prihajajo iz naših kuhinj, kjer pridne gospodinje pripravljajo božične dobrote. Da bi prispeval svoj delež k tem pregrešnim sladicam vam predlagam recept, ki je tako enostaven, da sem ga večkrat pripravil tudi sam. Kot moji bralci in bralke najbrž že vedo, se nerad spuščam v slaščičarske posle, ker pač nisem sposoben slepo slediti nekemu receptu. Sam delam vse na oko, zato sem za naše palačinke s skuto iz pečice prepisal količine iz stare dunajske kuharske knjige. Za palačinke s skuto iz pečice torej potrebujemo:

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

naribano skorjico pol limone

200 g pregnetene tolminske skute (še rabimo tisto, ki smo jo kupili pri nas, jo je treba premešati s sokom ene limone)

60 g masla

50 g sladkorja

40 g sladkorja v prahu in žličko vaniljevega sladkorja

60 g rozin,

namočenih v rumu

za preliv:

125 ml mleka

125 ml kisle smetane

2 jajci

30 g sladkorja v prahu

žličko vaniljevega sladkorja

Sestavine za testo z metlico zmešamo v gladko in dokaj tekočo zmes in pustimo nekaj časa počivati. V vročo teflonsko ponev vlijemo olje ali maslo. Odvečno maščobo odlijemo v skodelico. V ponev vlijemo približno pol zajemalke mase (odvisno, kako velike in kako debele palačinke želimo) in jih popečemo na obeh straneh. Ko so pečene, vsako posebej damo na krožnik in držimo na toplem.

Za nadev penasto vmešamo razpuščeno maslo, sladkor v prahu, vaniljev sladkor, ščepec soli in naribano limonino skorjico. Postopoma vmešamo rumenjake, pregneteno skuto in v rumu namočene rozine. Beljake stepemo z navadnim sladkorjem v trd sneg, ki ga previdno zmešamo s skuto, pri tem pazimo, da mešamo vedno od spodaj navzgor.

Sedaj lahko nadevamo palačinke s primerno količino nadeva in jih lepo zavijemo in zložimo v z maslom namaščeno ognjevarno posodo. V na 160 stopinj ogreti pečici pečemo 15 minut, nato jih prelijemo z mlekom, kislo smetano, jajci, vaniljevim sladkorjem in sladkorjem v prahu, kar smo vse lepo zmešali. Spet porinemo v pečico in pečemo še 10 minut pri 200 stopinjah, dokler se ne naredi lepa skorjica.

Dober tek!

Ivan Fischer