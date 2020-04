Pandemija Netflixu »priskrbela« 16 milijonov novih naročnikov

Podjetje za spletno prikazovanje filmov in televizijskih serij Netflix je v prvih treh mesecih letošnjega leta v primerjavi s prvim četrtletjem lani povečal število svojih naročnikov po svetu za 16 milijonov na skupaj 183 milijonov. Dobiček se je v istem času skoraj potrojil na 709 milijonov dolarjev.

V času, ko so ZDA ostale brez 22 milijonov delovnih mest in je večina podjetij zaprtih zaradi ukrepov družbenega distanciranja proti pandemiji koronavirusa in ukazov, da morajo ljudje ostati doma, posel Netflixu cveti. Ljudje so doma in večinoma nimajo kaj pametnejšega za početi, kot je gledanje filmov in serij po Netflixu. Podobno se godi tudi drugim podobnim podjetjem s portali za pretočne vsebine, na primer Amazonu, Hulu in drugim.