Papež bo počastil 30-letnico Slovenije

Papež Frančišek bo v ponedeljek, 7. februarja, v Vatikanu sprejel slovenskega predsednika Boruta Pahorja, s katerim bosta obeležila 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem. Ti odnosi so bili uradno vzpostavljeni 8. februarja 1992, torej prav na dan slovenskega kulturnega praznika. Vzpostavitev diplomatskih odnosov je sledila priznanju Slovenije s strani Vatikana 13. januarja 1992. Podpora Vatikana in papeža Janeza Pavla II. slovenskim prizadevanjem za samostojnost in neodvisnost je bila v tedanjih evropskih okoliščinah nenadomestljiva na poti uveljavljanja Slovenije kot suverene države in enakopravne članice mednarodne skupnosti. Papež in Pahor sta se doslej srečala že trikrat.

V okviru Pahorjevega obiska bo v baziliki sv. Petra maša v počastitev 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem. Mašo bo na grobu papeža sv. Janeza Pavla II. daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V času obiska v Rimu se bo Pahor udeležil kulturne prireditve - koncerta Slovenskega okteta v baziliki Santa Maria Maggiore, ki ga na predvečer kulturnega praznika in v počastitev tridesete obletnice priznanja Slovenije in vzpostavitve diplomatskih odnosov prireja slovensko veleposlaništvo v Vatikanu.