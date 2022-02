Papež dobro pozna Bazovico

Papež Frančišek je zelo dobro seznanjen s srečanjem v Bazovici med slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem in italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello 13. julija 2020. Papež je danes v Vatikanu sprejel Pahorja, ki je izrazil presenečenje, kako je Frančišek dobro obveščen, ne samo o nekaterih stvareh, »ki smo jih naredili doma, ampak tudi o recimo dogodku v Bazovici. »Govorila sva o pomenu simbolnih gest za to, da vse to ljudi povezuje v neko skupnost, kar se zdi papežu zdaj tako zelo pomembno pri izhodu iz te zdravstvene krize, da ostanemo skupnost, solidarna, povezujoča,« je po srečanju poudaril Pahor v pogovoru z dopisnikom RTV Slovenija Jankom Petrovcem.

Pahor je izpostavil, da je bil povod za njegov obisk v Vatikanu praznovanje 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov. Ti so bili vzpostavljeni 8. februarja 1992. »Prav simbolno je, da se je to zgodilo na naš kulturni dan, državni praznik. Takrat smo bili dokončno prepričani, da je Slovenija suverena država in subjekt mednarodnega prava v mednarodnih odnosih. To je bilo prelomno dejanje,« je poudaril še predsednik Slovenije.

Dopoldne se je predsednik udeležil tudi maše ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov s Svetim sedežem, ki jo je ob grobu papeža Janeza Pavla II. v baziliki sv. Petra vodil predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Zore. Pri maši je prepeval tudi Slovenski oktet, ki bo imel popoldne tudi koncert v baziliki Santa Maria Maggiore.