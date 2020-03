Papež Frančišek ni okužen s koronavirusom covid-19. Test je opravil, ker je že več dni prehlajen, ima povišano telesno temperaturo in kašlja. Pred petimi dnevi je med mašo kihal in kašljal, nato se je na Trgu svetega Petra v Vatikanu rokoval z več deset ljudmi, odtlej je odpovedal več avdienc in sodelovanje pri svetih mašah, kar se je doslej le redko zgodilo.

Papež Frančišek je sicer dobrega zdravja, menijo zdravniki, ima pa le eno pljučno krilo in težave s kolkom.