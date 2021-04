Papež prejema pisma zamejskih vernikov

Beneški dnevnik Dom v svoji zadnji številki poroča o naraščajočem nezadovoljstvu slovenskih vernikov na Videmskem do videmske nadškofije v zvezi s slovensko besedo v cerkvah. Problem je posebno pereč v Kanalski dolini, a tudi v Nadiških dolinah, kjer se bo prihodnjih dneh poslovil špetrski župnik Michele Zanon. Dom se sprašuje, če bo njegov naslednik podpiral maše v slovenščini v Špetru.

V Kanalski dolini so po smrti Maria Gariupa in Dionisia Mateuciga odslovili mladega slovenskega frančiškanskega patra Jana Cvetka, ki je bil med verniki zelo priljubljen, nihče od krajevnih mašnikov pa ne obvlada slovenščine. Za veliko noč je v Ukvah maševal pater Peter Lah (v Špetru je mašo daroval škofov vikar za Slovence na Goriškem Karlo Bolčina), ki v poletnih mesecih službuje na Višarjah, v sosednjih Žabnicah pa so iz cerkve izginile pesmarice s slovenskimi pesmimi. Domačini so svoj čas za pomoč zaprosili ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch in Slovensko škofovsko konferenco, pred tem pa so beneški verniki in njihove organizacije zaman predlagali videmski nadškofiji ustanovitev posebne foranije (dekanata) za Slovence na Videmskem. Dom poroča, da so nekateri verniki iz Kanalske doline osebno pisali papežu Frančišku ter ga seznanili s težavami, s katerimi se srečujejo.