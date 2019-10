Parlament bo za tretjino manjši

V poslanski zbornici so s 553 glasovi za, 14 proti in dvema vzdržanima izglasovali predlog za zmanjšanje števila parlamentarcev, ki bo parlament skrčil za tretjino. Poslancev bo 400 namesto 630, senatorjev 200 namesto 315. Furlaniji - Julijski krajini bodo po novem pripadli štirje senatorji namesto petih in osem poslancev namesto 13.

Po zakonu bi lahko petina senatorjev ali poslancev oz. pet deželnih svetov v prihodnjih treh mesecih zahtevalo razpis potrditvenega referenduma, kar pa se zdi malo verjetno. Zato bodo prihodnje volitve najbrž že potekale ob najmanjšem številu parlamentarcev po letu 1963, ko so ustavno zakoličili števili 630 za poslance in 315 za senatorje.

Danes so predlog podprle vse največje poslanske skupine. Gibanju petih zvezd, Ligi ter strankam Fratelli d'Italia in Forza Italia so se tokrat pridružili še poslanci Demokratske stranke ter Svobodnih in enakopravnih. Ti so doslej predlogu nasprotovali, a so v zameno za podporo dobili zagotovila Gibanja petih zvezd, da bodo skupaj pisali nov volilni zakon ter poslovnika senata in poslanske zbornice. Predlog so podprli tudi poslanci južnotirolske ljudske stranke SVP. Pomisleke so v obliki nasprotnega ali vzdržanega glasu izrekli nekateri posamezniki, poslanci Italijanov v tujini ter strank Noi con l'Italia in +Europa.