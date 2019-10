Partizan je hotel spet v Benečijo

V oporoki je napisal, naj ga upepelijo in naj njegov pepel stresejo na območju, kjer se je kot partizan boril za svobodo ter za bratstvo med Italijani in Slovenci. To je bila poslednja želja borca Briško-beneškega partizanskega odreda Silvana Culetta, ki je umrl v starosti 91 let. Žaro s pepelom je družina stresla na Privalah v beneški občini Tipana nedaleč od nekdanje italijansko-slovenske meje.

Silvanova zgodba, kot je v Messaggeru Venetu zapisal Luciano Patat, je posebna življenjska zgodba. Culetto je bil rojen v kraju S.Quirino v pordenonski pokrajini, njegova družina po očetovi strani pa je bila z beneške vasice Ter, kamor je Silvano kot otrok večkrat zahajal na obisk k starim staršem. Tam je spoznal fašizem in njegovo raznarodovalno politiko do Benečanov ter obenem trpko vzdušje, ki je bilo posledica prve svetovne vojne, v kateri se je njegov oče bojeval kot alpinec. Culetto (partizansko ime Mirko) se je kot 15-letni mladenič takoj po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 pridružil beneškim partizanom, s katerimi se je boril v Terski in Nadiških dolinah ter tam dočakal osvoboditev.