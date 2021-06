Partizan, ki je prelisičil nemško armado

V 99. letu starosti je umrl je Franc Sever – Franta, slovenski partizan, letalec, pisatelj in gospodarstvenik. Znan je po znameniti bitiki na Menini planini, kjer je na čelu številčno mnogo šibkejše partizanske enote prelisičil dosti močnejšo enoto nemške vojske in jo porazil. Na planini v visokem snegu pozimi leta 1945 je z veščim in drznim manevriranjem kot komandant svoje partizanske fante pripeljal iz smrtonosnega obroča okupatorske in kolaborantske vojske. V slovenski javnosti je bil znan kot živa priča tistih dni in je stalno zavračal vsa podtikanja in izkrivljanja na račun nekdanjega partizanskega boja in idealizma, na katerem je ta boj temeljil.

Leta 2019 je bil posnet partizanski film Preboj, ki govori o spominih Frante na boje na Menini planini, ko se je skupaj s svojimi borci 15. marca 1945 kot najmlajši komandant po peturni bitki rešil potem, ko jih je obkolila SS-enota, 14. SS grenadirska divizija (Galizien) z 12.000 vojaki. Osemnajstletni Franta je leta 1941 vstopil v Grosupeljsko četo. Bil je bil komisar Cankarjeve brigade, Vzhodnokoroškega odreda, Šercerjeve brigade in komandant Zidanškove brigade ter operativnega štaba Šlandrove in Zidanškove brigade. Osvoboditev je doživel na Koroškem kot major Jugoslovanske armade.