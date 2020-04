Partizani v karanteni so vladi pokazali zobe

Vsedržavno združenje partizanov Italije (VZPI/ANPI) in druge organizacije, ki negujejo spomin na upor proti nacifašizmu, bodo lahko sodelovale pri spominskih prireditvah ob 25. aprilu, prazniku osvoboditve. Zagotovilo v obliki sporočila za javnost je prišlo včeraj zgodaj popoldne neposredno iz urada predsednika vlade, potem ko je zjutraj državno vodstvo Anpija javno protestiralo zaradi domnevne prepovedi udeležbe na prireditvah. Prepoved naj bi bila zapisana v okrožnici, ki jo je vsem prefektom v Italiji poslal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Riccardo Fraccaro. Anpi je v sporočilu za javnost trdil, da bi po Fraccarovih navodilih spomenike lahko obiskali le prefekti in vodje policijskih uprav ter kvečjemu župani.

Na očitek so iz vlade odgovorili, da je bila okrožnica namenjena samo oblastem s priporočilom, naj se izogibajo zbiranju več ljudi, in da navodilo ne izključuje navzočnosti predstavnikov borčevskih organizacij, »skladno s sedanjimi izrednimi razmerami«. Vlada je ob tem še napovedala, da bo izdelala ustrezna navodila, kako naj potekajo spominske svečanosti ob sobotni 75. obletnici zmage nad nacifašizmom.

BELLA CIAO V SOBOTO OB TREH

Anpi je po pojasnilu vlade izrazilo zadovoljstvo in pripisalo: »Ob strogem upoštevanju varnostnih ukrepov praznujmo 25. april, ustanovni datum republike, demokracije in civilnega sožitja.«

Kot kaže, bodo v soboto zjutraj po vseh mestih običajne proslave, ki pa tokrat ne bodo odprte za javnost. Udeležili se jih bodo le predstavniki oblasti in v omejenem številu predstavniki borčevskih organizacij. Sicer pa je Anpi pozval ljudi, naj ob 15. uri na okna izobesijo italijansko zastavo in zapojejo partizansko pesem Bella ciao. Pozivu so se pridružili sindikati ter več organizacij in strank.

SLOVENSKI RAI IZ RIŽARNE

Po današnjem sestanku na tržaški občini pa bo znano, ali bo svečanost v Rižarni, kjer so Nemci postavili krematorijsko peč, predvajala tudi slovenska TV Rai na kanalu 103 bis. Odgovorni urednik slovenskih novinarskih oddaj Marko Tavčar pravi, da so na RAI pripravljeni na oddajo v živo, čakajo le še na dovoljenje oblasti.

Predsednik tržaškega odbora VZPI/ANPI Fabio Vallon se veseli prenosa, po včerajšnjem sporočilu predsedstva vlade pa optimistično pričakuje tudi uradno sporočilo, da so na proslavo vabljeni tudi predstavniki organizacij. »Ob 11. bom tam,« zagotavlja.

Prireditev bi se morala tako kot običajno začeti ob 11. uri, na njej pa bodo navzoči župani vseh šestih občin v nekdanji tržaški pokrajini. Kot kaže, tokrat ne bo verskih obredov, zato bo celoten program trajal okrog 20 minut.

SKGZ Z NAGOVORI IN PETJEM

K počastitvi 75. obletnice osvoboditve v sporočilu za javnost poziva tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ). Njeni predstavniki so v prejšnjih dneh v dogovoru z VZPI/ANPI na tržaškega prefekta in kvestorja naslovili prošnjo, naj bo posameznikov dovoljen vsaj simbolni poklon pri spomenikih. Prejeli so pritrdilen odgovor, kar po besedah SKGZ velja »za dovoljenje, da ob spoštovanju vseh potrebnih predpisov posamezniki poskrbijo za ureditev spomenikov in za položitev venca ali cvetja«.

To se bo po vaseh in mestnih četrtih zgodilo v soboto zjutraj, dovoljenje za obisk spomenikov pa bodo imeli posamezniki, ki jih je evidentiralo združenje partizanov. »Vemo, da ta majhna akcija ne more nadomestiti slovesnega obeleževanja osvoboditve, ki bi si ga vsi želeli, tudi se dobro zavedamo, da v danih razmerah ne bo mogoče izvesti akcije na vseh spomenikih, prepričani pa smo, da je bilo prav sprožiti to pobudo, ne le konkretno temveč tudi uradno, s pristankom pristojnih oblasti,« so zapisali pri SKGZ.

Predsednica krovne organizacije Ksenija Dobrila bo v Trstu posnela videonagovor, Alenka Florenin bo govorila na praznem prizorišču v Štandrežu, Benečanka Vida Rucli pa je že posnela svoje razmišljanje v gozdu nad Topolovim.

»Poleg navedenega pa spodbujamo k sodelovanju pri akcijah, ki jih je sprožila Zveza slovenskih kulturnih društev, predvsem, naj vsi razobesijo rdeč simbol pred svojimi bivališči ob prvem maju ter naj se v soboto ob 12. uri povežejo na valovih Radia Trst A ali Radia Koper in s svojimi močmi prispevajo k temu, da bo Vstajenje Primorske odmevalo kar se da na glas,« še poziva SKGZ.