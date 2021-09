PCT pogoj odslej obvezen za zbiranje nad 50 ljudi

Slovenska vlada je objavila nov odlok, po katerem bo zbiranje nad 50 ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih v zaprtih ali odprtih prostorih dovoljeno le pod pogojem, da vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Doslej je to veljalo za srečanja z zbiranjem nad 100 ljudi.

Vlada je tudi delno spremenila odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku. Po novem se v karanteno ne bo napotilo posameznikov, ki so bili cepljeni s cepivom AstraZeneca, če je od prejema drugega odmerka minilo najmanj 15 dni, medtem ko je do zdaj veljalo najmanj 21 dni.

Vlada je tudi podaljšala veljavnost odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Za vstop v Slovenijo je tako še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, razen za sedem izjem, in sicer za mednarodni prevoz, za tranzit, za otroke pod 15. letom starosti, dvolastnike in čezmejne delovne migrante ter za osebe, ki prevažajo otroka zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje ter zaradi nujnega zdravstvenega pregleda.