PCT pogoj v Sloveniji obvezen za vse poklice in skoraj vse storitve

Slovenska vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Ta začasno določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju dejavnosti.

V praksi to pomeni, da bo od 15. septembra pogoj prebolevnosti, cepljenja ali negativnega testa na novi koronavirus obvezen za vse poklice in dostop do vseh storitev v državi, z redkimi izjemami. PCT-pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje dela se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

PCT osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu, z dokazilom o prebolelosti ali z dokazilom o cepljenju. Prebolevnik PCT-pogoj izpolnjuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.

Pogoja PCT nekaterim osebam, za katere veljajo določene izjeme, ni treba izpolnjevati. Edine storitve, do katerih bodo lahko osebe dostopale brez PCT pogoja so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, ter specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. Stranka v trgovini z oblačili bo tako morala pokazati covidno potrdilo, v pekarni pa potrdila ne bodo zahtevali.

Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.