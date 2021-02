Pešec obležal mrtev na vozišču

Na regionalni cesti Ajdovščina–Vipava pri kraju Žapuže je včeraj okrog 21. ure 42-letni voznik z Ajdovskega s kombijem zbil 68-letnega pešca, ki je na kraju podlegel poškodbam, poročajo Primorske novice. Prometni policisti so ugotovili, da sta tragično nesrečo povzročili neprilagojena hitrost voznika tovornega avtomobila in nepravilna hoja pešca.

Voznik kombija je blizu ene od hiš na Vipavski cesti vozil z neprilagojeno hitrostjo in ni uspel zaustaviti vozila pred oviro, ki bi jo bil sicer lahko pričakoval, so sporočili policisti. S prednjim desnim delom vozila je trčil v pešca, ki je hodil po vozišču, ob desni strani vozišča, kljub temu, da je ob levem robu vozišča pločnik. Po trčenju je pešca odbilo na vozišče, kjer je obležal in mu ni bilo več pomoči. Policisti so ugotovili, da je življenje izgubil 68-letni moški, začasno bivajoč na območju Upravne enote Ajdovščina.

O nesreči s smrtnim izidom je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev tragične nesreče in rezultatov strokovnega pregleda zoper 42-letnega voznika kombija podali ustrezen ukrep.

Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti Postaje prometne policije Nova Gorica pozivajo morebitne očividce oziroma vse, ki bi jim lahko nudili koristne informacije glede včerajšnje prometne nesreče, da jih pokličejo na telefon 05/393-41-00 oziroma pišejo na ppp_nova_gorica.pung@policija.si. Lahko se tudi zglasijo na katerikoli drugi policijski postaji oziroma pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.