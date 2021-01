Pestro nedeljsko popoldne za gorske reševalce

Gorski reševalci iz Plodna (Sappade) so včeraj popoldne rešili 35-letno žensko, ki se je poškodovala med smuko na območju Sappada 2000. Utrpela je poškodbo noge. Sedem reševalcev ji je na kraju nudilo prvo pomoč, nato so jo naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila, ki je prispelo iz Rigolata. S slednjim so jo prepeljali v bolnišnico.

Kasneje so gorski reševalci iz Tolmeča posredovali na območju pod goro Lovinzola v karnijskih predalpah na nadmorski višini 1400 metrov. Dva dvaindvajsetletnika, ki sta se odpravila na pohod po snegu s krpljami, sta zgrešila pot in obstala na nevarnem območju. Na kraj je priletel helikopter civilne zaščite, ki je uspel pristati v bližini in ju nato varno pripeljal do njunega avtomobila.