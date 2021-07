Pet mladih iz FJK v izolaciji na Malti

Med 21 mladoletnimi italijanskimi državljani, ki so jim malteške oblasti odredili karanteno zaradi okužbe s koronavirusom, je tudi pet dijakov iz Furlanije - Julijske krajine, dva sta Tržačana.

Na Malti, kjer so cepili domala vse prebivalce, se spet soočajo s porastom koronavirusnih okužb, ki pa so skoraj v celoti uvožene. Na otoku je aktivno okuženih 252 ljudi, a kot so pojasnile oblasti v La Valletti, 90 odstotkov vseh okuženih predstavljajo mladi tujci, ki so na Malto prišli na študijske počitnice.

Po malteškem zakonu morajo okuženi v izolacijo vse do drugega negativnega testa na koronavirus. Stroške bivanja prevzame bolnik. Skrb za mlade Italijane je prevzelo italijansko veleposlaništvo, ki jim je tudi priskrbelo hotel z ustrezno zdravniško oskrbo.

Malta je medtem poostrila ukrepe na meji in po novem dovoljuje vstop v državo samo cepljenim.