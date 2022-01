Pet mrtvih v slovenskih gorah

V soboto in v nedeljo je v zasneženih slovenskih gorah umrlo pet ljudi. Ponoči in zjutraj je na območju Komne potekala iskalna akcija za planincema. Našli so ju mrtva. Kot pravijo na Policijski upravi Kranj, okoliščine kažejo na zdrs in padec čez prepadne stene. Reševalci iz gorskih reševalnih služb Bohinj, Radovljica in Tržič so v nočni iskalno-reševalni akciji našli enega umrlega, v jutranjih urah pa so s pomočjo brezpilotnega letalnika locirali tudi drugega, ki je bil prav tako mrtev.

Že v nedeljo pa sta na Malem Triglavu v razmiku ene ure v nepovezanih nesrečah umrla dva gornika. Najprej se je pri padcu z Malega Triglava v Snežno konto okoli 10. ure smrtno ponesrečil slovenski gornik, na istem mestu uro pozneje je umrl tuj državljan. V soboto je umrl 37-letni hrvaški planinec, ki mu je na strmem pobočju v Bosovi grapi na območju Kamniškega sedla zdrsnilo in je zgrmel več kot 300 metrov v globino.