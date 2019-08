Pet poškodovanih na hitri cesti pri Kopru

Na hitri cesti od Kopra proti Izoli sta se včeraj zjutraj v slabe pol ure pripetili dve prometni nesreči, ki sta močno ohromili promet, poročajo Primorske novice. Poškodovanih je bilo 5 ljudi. Hitra cesta je bila približno dve uri zaprta.

Malo pred osmo uro je pred bencinskim servisom OMV v smeri proti Izoli avtomobil, ki ga je vozil 26-letnik, trčil v zadnji del fiata 500, s katerim se je pred njim peljala 29-letna voznica. Njeno vozilo je odbilo v odbojno ograjo, povzročiteljevo pa se je po trku prevrnilo na streho. Oba voznika sta se laže poškodovala. Policisti bodo zaradi neprilagojene hitrosti 26-letniku izdali plačilni nalog. Na kraju nesreče so posredovali koprski poklicni gasilci in reševalci, ki so poškodovana odpeljali v izolsko bolnišnico.

Zaradi nesreče je nastala kolona, na njenem koncu pa je slabe pol ure kasneje 64-letni voznik s svojim avtom trčil v avtomobil, ki je stal v koloni in ga je upravljal 49-letnik. Njegovo vozilo je nato odbilo še v drugo vozilo, tega pa v avto 40-letne voznice z območja Murske Sobote. Trije udeleženci so se laže poškodovali, 64-letni povzročitelj, voznik še enega od treh udeleženih vozil in sopotnica v vozilu z območja Murske Sobote. Tudi tokrat so posredovali koprski gasilci in reševalci, ki so poškodovane oskrbeli in odpeljali v izolsko bolnišnico. Tudi 64-letnemu vozniku so policisti zaradi neprilagojene hitrosti izdali plačilni nalog. Promet so sprostili nekaj minut pred 10. uro.