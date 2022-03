Pet Slovencev na vrhu po prvi seriji

Timi Zajc (228 m/218,2) vodi po prvi seriji današnje prve tekme finala sezone smučarskih skokov v Planici. Na vrhu lestvice je kar pet Slovencev. Na drugem mestu je Žiga Jelar (232 m/216,6), tretji Domen Prevc (234,5 m/216,5), četrti Peter Prevc (226 m/212,8) in peti Anže Lanišek (230 m/211,4). Poleg najboljše peterice so se še štirje slovenski letalci uvrstili v današnji finale trideseterice. Bor Pavlovčič (221,5 m/199,8) je 13., Anže Semenič (219 m/195,7), ki bo po današnjem nastopu končal kariero, je 18., Lovro Kos (215 m/186,8) 26. in Cene Prevc (214,5 m/185,6) 28. Brez nastopa v finalu je od Slovencev ostal le Tilen Bartol (210 m/182) na 33. mestu.