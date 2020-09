Karabinjerji iz Pordenona so v središču Porcie odkrili nasad konoplje na terasi stanovanjskega bloka. Petinšestdesetletnik, italijanski državljan, ki je že imel v preteklosti težave z drogo, jo je gojil v topli gredi, ki je bila med drugim vidna kar s ceste, pri čemer je tudi uporabljal posebno luč. Med hišno preiskavo so karabinjerji zasegli več semen konoplje, 4 grame hašiša in manjšo količino marihuane. Moškega so aretirali. Zaradi pomanjkanja pogojev za pripor je bil kasneje izpuščen.