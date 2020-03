Hudo poškodovano 15-letno dekle v včerajšnjem potresu, ki je prizadel Zagreb, je danes kljub prizadevanjem zdravnikov umrlo. Med potresnim sunkom je bilo v eni od starejših stanovanjskih hiš v središču Zagreba. V pediatrično bolnišnico so jo prepeljali v kritičnem stanju.

Nesrečnico so včeraj operirali zaradi hudih poškodb glave, zdravniki so si pridržali prognozo in so se za njeno življenje borili na oddelku intenzivne nege. Danes v popoldanskih urah je umrlo.