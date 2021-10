Koprski prometni policisti so včeraj popoldne zaradi suma nedovoljene predelave odredili izredni tehnični pregled skuterja piaggio ZIP25, ki ga je vozil 15-letnik. Na tehničnem pregledu je bilo ugotovljeno, da je bil skuter res predelan in bi lahko dosegel hitrost kar 137,5 km/h. Policisti so skuter zasegli, mladoletniku pa sledi še obdolžilni predlog sodniku za prekrške.