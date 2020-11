Pfizer: »Učinkovitost cepiva je 90-odstotna«

»Učinkovitost cepiva proti novemu koronavirusu je 90-odstotna,« je danes sporočil predsednik farmacevtkega velikana Pfizer Albert Bourla, ki cepivo razvija skupno z nemškim biotehnološkim podjetjem BioNTech. Gre za podatek, ki presega pričakovanja in prihaja v tretji fazi kliničnih testiranj. »Prvi rezultati tretje faze testiranja kažejo, da lahko cepivo prepreči to bolezen,« je izjavil in dodal, da sta družbi bližje nujnemu preboju, ki bi pomagal končati globalno zdravstveno krizo. Nemški minister za zdravje Jens Spahn je vest že označil kot spodbudno. Na svetovnih borzah pa je zavladala prava evforija, vrednost delnic družbe Pfizer je poskočila.