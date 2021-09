Pfizerjevo cepivo varno za otroke

Cepivo proti covidu-19 podjetij Pfizer in BioNTech je varno za otroke od 5. do 11. leta starosti, kažejo podatki kliničnih preizkusov cepiva. Kot so še sporočili iz podjetij, cepivo pri otrocih sproži tudi močan imunski odziv. Napovedali so, da bodo podatke čim prej predložili pristojnim v EU, ZDA in drugod po svetu."Pri sodelujočih od 5. do 11. leta starosti je bilo cepivo varno, dobro so ga prenesli, razvil pa se je tudi robusten odziv protiteles," sta sporočili podjetji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Cepili so jih s po dvema odmerkoma po 10 mikrogramov cepiva, ki temelji na tehnologiji mRNK, v časovnem razmiku 21 dni. Starejše od 12 let cepijo z dvema odmerkoma po 30 mikrogramov.

Stranski učinki cepiva pri otrocih so bili podobni kot pri starostni skupini od 16 do 25 let, so pojasnili v Pfizerju in BioNTechu. Najpogosteje je šlo za bolečino in oteklino na mestu cepljenja, med pogostejšimi stranskimi učinki pa so bili še glavobol, mrzlica in povišana telesna temperatura. Dodali so, da nameravajo podatke kar se da hitro predložiti pristojnim organom v Evropski uniji, ZDA in drugod po svetu. Gre za prve rezultate kliničnih preizkusov katerega od cepiv proti covidu v tej starostni skupini. Testiranja Moderninega cepiva v starostni skupini od 6. do 11. leta še potekajo.