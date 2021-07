Pijan ponoči kolesaril po avtocesti

Hrvaška policija je minuli konec tedna na cestah v Istri ustavila 11 voznikov, ki so bili pod vplivom alkohola. Posebej so izpostavili 41-letnega slovenskega državljana, ki je kolesaril po avtocesti v bližini mosta čez reko Mirno pri Novigradu. V krvi kolesarja so namerili 2,58 promila alkohola.

Slovenskega kolesarja so ustavili minulo soboto nekaj pred polnočjo, ko je policija dobila obvestilo, da nekdo kolesari na avtocesti, ki je znana kot istrski ipsilon. Policisti so ugotovili, da je 41-letnik kolesaril pod vplivom alkohola ter da ni imel z zakonom določenih odsevnih oblačil. Proti kolesarju so sprožili postopek pri sodniku za prekrške, je danes objavila policijska uprava s sedežem v Pulju.

Ob tem so še navedli, da je bil 41-letni Slovenec s 2,58 promila alkohola v krvi najbolj pod vplivom alkohola med vozniki, ki so jih ustavili minuli konec tedna. Nihče od desetih drugih voznikov avtomobilov, ki so jih ustavili in kaznovali, ni imel več kot 1,98 promila alkohola v krvi.