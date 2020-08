Pijan zapeljal s ceste in poškodoval policijsko vozilo

V petek ob 22.29 je na cesti Komen-Gorjansko italijanski voznik zapeljal s ceste in se poškodoval. Na kraj so prihiteli policisti, ki so ugotovili, da je utrpel poškodbe komolca in glave. Ugotovili pa so tudi, da je moški vozil pod občutnim vplivom alkohola, zaradi česar je med drugim tudi preprečeval izvedbo policijskega postopka. Preizkus alkoholiziranosti je tako pokazal 1,14 mg/l alkohola. Med drugim je močno udarjal po vozilu in ga poškodoval.

Policisti so poklicali reševalno vozilo, ki je ponesrečenega italijanskega voznika prepeljalo v zdravstveni dom. Sledita mu obdolžilni predlog in kazenska ovadba. Prvega so policisti izdali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, drugo pa zaradi poškodovanja tuje lastnine.