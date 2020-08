Pijani voznik na avtocesti vijugal s tovornjakom priklopnikom

Policisti so na avtocesti A28 pri Portogruaru v smeri Pordenona v petek pozno zvečer opazili tovornjak s priklopnikom hrvaških registrskih tablic, ki je med vožnjo občutno vijugal in ga ustavili. Vozniku so opravili alkotest, ki je pokazal 2,50 g/l. V kabini so tudi odkrili več praznih steklenic piva. Tovornjakarju, 52-letnemu hrvaškemu državljanu, so odvzeli vozniško dovoljenje in so ga ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola v obtežilnih okoliščinah, ker je kaznivo dejanje storil kot poklicni voznik tovornjaka s težo, ki presega 3,5 tone in v nočnih urah. Grozita mu kazen od 1500 do 6000 evrov in zaporna kazen od šestih mesecev do enega leta.