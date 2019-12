Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Piščančja bedrca po kanadsko

Zimske olimpijske igre v kanadskem Vancouvru so se že začele, sicer z dramatično usodo mlaega gruzijskega sankaša, oddali so že vrsto kolajn, mene pa je zanimalo, kakšna je pravzaprav kanadska kuhinja.

Naj povem, da sem bil samo enkrat v Kanadi in sicer le za nekaj ur, ob robu avtomobilskega salona v Detroitu. Odšli smo s kolegi na večerjo v bližnji Windsor, ki leži onkraj kanala, ki povezuje jezero St. Clair z jezerom Erie; se pravi kot da bi šli nekako iz Trsta na večerjo v Jamlje.

In še takrat so nas napotili v kitajsko-italijansko restavracijo (pa naj se še tako čudno sliši), kjer smo večerjali sicer zelo dobro, menim pa da naša večerja ni imela nič skupnega s kanadsko kuhinjo. Ali pa morda je, saj je Kanada dala zavetišče pripadnikom najrazličnejših narodov, tako da o neki tipični kanadski kuhinji ne moremo govoriti, kot ne moremo govoriti o tipični ameriški kuhinji.

Potrdilo o tem sem dobil tudi na spletu, ko sem iskal nekaj značilnih kanadskih jedi, a sem dobil, razen slavnega javorovega sirupa, bore malo. Kar pa sem dobil, vam rade volje posredujem, recimo piščančja bedrca z zelenjavo, za kar potrebujemo (recept velja za 8 oseb)

8 piščančjih bedrc

200 g svežih gob (ne navajajo kakšnih, bržkone bodo v redu tudi šampinjoni)

2 rumenjaka

4 majhne čebule ali šalotke

majhen korenček

steblo zelene

majaron in timijan

nekaj vejic peteršilja

maslo

kozarec smetane

žlico moke

sol in poper

Na maslu prepražimo bedrca, jih rahlo pomokamo in pokrijemo z vročo vodo. Dodamo narezano zelenjavo in dišavnice, solimo in popramo in pustimo, da vre na nizkem ognju. Medtem očistimo gobe, jih narežemo na tenke lističe in jih pražimo na maslu, potem ko smo jih posolili in popoprali. Ko so nared, odstavimo in pustimo na gorkem. Ko se je omaka z bedrci in zelenjavo zgostila, prilijemo smetano, v katero smo vmešali oba rumenjaka, pustimo, da vre nekaj minut in na koncu dodamo še gobice. Preden ponudimo, potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Jed naj bi ponudili z opečenimi rezinami kruha.

Kot sladico pa na spletu svetujejo kremo iz svežih sliv, za kar potrebujemo (ta recept velja za 4 osebe) 800 g svežih sliv, 100 g sladkorja, 2 klinčka, 4 žlice medu, malo cimeta, malo muškatnega oreščka, 200 g oluščenih mandelj za okras.

Slive dobro operemo in razkoščičimo in jih kuhamo s sladkorjem in klinčki. Ko so kuhane, jih obdelamo s paličnim mešalnikom in dodamo med cimet in muškatni orešček. Vmešamo še mlete mandlje in vse skupaj zlijemo v stekleno posodo ter okrasimo s prgiščem celih mandelj.

Dober tek!

Ivan Fischer