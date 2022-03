Plačilo ruskega plina za zdaj še v evrih ali dolarjih

Plačilo ruskega plina bo za zdaj potekalo še po starem oz. v evrih ali dolarjih. Ukaz ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bo Rusija za prodajo plina od nekaterih držav, med njimi so bile vse članice EU, sprejemala le še plačilo v rubljih, namreč ta četrtek še ne bo veljal, je danes povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Za zdaj tudi še ni znan datum, ko naj bi stopil v veljavo. Nekateri opazovalci menijo, da gre za ruski korak nazaj, potem ko je sedem gospodarsko najbolj razvitih držav skupine G7 odločno zavrnilo zahtevo Moskve. Putin naj ne bi nameraval tvegati morebitnih odpovedi pogodb za dobavo plina, ki v državne blagajne sicer prinašajo približno milijardo evrov dnevno.

Peskov pa je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass pozneje pojasnil, da je treba počakati do četrtka, ko bo o mehanizmu oskrbe s plinom, plačanem v rubljih, znanega več. »Plačilo in oskrba so dolgotrajni postopki. To ne pomeni, da mora biti vsa četrtkova dobava do večera plačana v rubljih,« je pojasnil. Putin se bo po napovedih v četrtek sestal s predstavniki energetskega velikana Gazproma in ruske centralne banke, od katerih bo prejel zadnje informacije o prehodu na plačila v ruski valuti.