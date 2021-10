Planinka umrla po 200-metrskem padcu

15.30: Planinka, ki je danes dopoldne izgubila življenje na Špiku nad Policami, je padla v globino kakih 200 metrov, so povedali gorski reševalci. Usoden ji je bil zdrs med prečkanjem ledene površine. Gre za 48-letno E. B. iz Mirana.

S partnerjem sta prespala v gorskem zavetišču Vuerich, pot pa sta nadaljavala po gorski stezi Ceria Merlone. Partner se je podal naprej, da bi preveril varnost steze, pri čemer pa se je takoj odločil za vrnitev, ker je bila pot mestoma zasnežena in poledenela. Ravno v trenutku, ko je obrnil smer, je planinka zdrsnila in padla v globino. Uspel jo je doseči, nakar je poklical na pomoč, toda je moral še delno sestopiti zaradi pomanjkanja telefonskega signala. Na kraj je priletel reševalni helikopter, prišli so reševalci gorske reševalne službe iz Rablja ter reševalci finančne policije. Zdravnik nesrečni planinki ni mogel več pomagati in je lahko le potrdil njeno smrt. Njeno truplo in partnerja so s helikopterjem prepeljali na sedež reševalcev finančne policije Na Žlebeh, kjer pričakujejo prihod sorodnikov.

14.30: Za planinko, ki je v Zahodnih Julijskih Alpah v skupini Montaža oz. Špika nad Policami malo po 10.30 strmoglavila v prepad, ni več pomoči, poroča časopis Il Friuli. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Reševalci se trudijo, da bi njeno truplo prepeljali na varno.

12.11: V Zahodnih Julijskih Alpah v skupini Montaža oz. Špika nad Policami je malo po 10.30 strmoglavila planinka. Stekla je reševalna akcija, pri kateri sodelujejo gorska reševalna služba, reševalci finančne policije in reševalni helikopter.

Več sledi.