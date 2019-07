Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Planinske dobrote

Zapustimo naše morje in preselimo se v gore, točneje na Južno Tirolsko, kjer sem se mudil prejšnji teden. Vreme je bilo prekrasno, dolomitski vršaci so se lesketali v poletnem soncu, domačini pa so se organizirali, tako kot se, denimo v Sloveniji še ne znajo. Skoraj vsaka gorska pot pripelje do planinske koče ali planine, kjer si popotnik lahko oddahne ob skodeli toplega čaja ali ob kozarcu mrzlega piva, na sončni terasi, če je lepo vreme, ali v prijetno urejeni notranjosti teh planinskih koč. Da se razumemo, naleteli smo tudi na koče, ki so prave menze za več desetin obiskovalcev, a so prej redkost, kot pravilo.

Tamkajšnja kuhinja seveda ne sledi menjavi letnih časov, povečini je vse prej kot za delikatne želodce, da pa je vedno okusna, o tem ne more biti dvoma. Po nekaj urni hoji smo tako prispeli do neke koče prav za uro kosila. Čeprav smo imeli malico s seboj, nam je iz kuhinje tako milo zadišalo, da smo se odločili za njihovo ponudbo.

Na mizi se je tako pokazala slastna torta iz gob in krompirja, katere priprava, vsaj tako nam je zatrdil oskrbnik koče, je na moč enostavna.

Potrebujemo:

500 g šampinjonov in jurčkov (več kot je jurčkov, boljša je torta)

2 jajci

2 večja krompirja

strok česna

peteršilj

skodelo bešamela

pol kozarca suhega belega vina

oljčno olje

sol in poper.