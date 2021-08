Plezalec padel v globino 20 metrov

Gorski reševalci iz Možca so posredovali na Konjskem špiku (monte Cavallo) v Karnijskih Alpah, kjer se je poškodoval 24-letni plezalec iz Travesia. Med plezanjem po vzhodni steni gore je padel v globino kakih 20 metrov, pri čemer je utrpel poškodbe glave in hrbta. Na kraj je priletel reševalni helikopter, s katerega se je do ponesrečenca spustilo zdravstveno osebje. Mladeniču, ki so ga pestile hude bolečine, so na kraju nudili prvo oskrbo, nato so ga naložili na posebno nosilo in ga potegnili na helikopter. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico.

Gorski reševalci iz Rablja in finančni policisti s postaje Na Žlebeh pa so posredovali nedaleč od koče Gilberti, kjer se je med padcem 74-letni pohodnik poškodoval gleženj. Na nosilu so ga prenesli do žičnice, v dolini ga je nato pričakalo reševalno vozilo.