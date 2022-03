Plin in nafta cenejša

Cene plina v Evropi so ob začetku današnjega trgovanja padle pod 1250 dolarjev (1142 evrov) za 1000 kubičnih metrov. V primerjavi s petkom so se cene znižale za več kot 15 odstotkov. Za plin z nizozemskega vozlišča TTF, ki bo dobavljen aprila, je bilo treba ob odprtju trga odšteti 1245 dolarjev (1137 evrov) za 1000 kubičnih metrov oz. 110,25 evra na megavatno uro.

Cene plina so se tako začasno umirile, potem ko so 7. marca zaradi ukrajinske krize narasle za 79 odstotkov in dosegle skoraj 3900 dolarjev za 1000 kubičnih metrov.

Ruski energetski velikan Gazprom je danes ponovno zagotovil, da dobava plina v Evropo čez Ukrajino poteka normalno. Njihov tiskovni predstavnik Sergej Kuprijanov je pojasnil, da dobava v Evropo poteka v skladu z dolgoročnimi pogodbami, kar pomeni 109 milijonov kubičnih metrov dnevno.

Pocenila se je tudi nafta, in sicer za skoraj tri dolarje, potem ko so bile v preteklem tednu najvišje po letu 2008. Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, se je do poldneva po singapurskem času pocenila za 2,96 dolarja na 106,37 dolarja za 159-litrski sod. Majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so se znižale za 2,84 dolarja na 109,83 dolarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sod nafte brent je pretekli ponedeljek stal 139 dolarjev.