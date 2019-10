Plinovod Trst-Gradež-Vileš tudi sodno »mrtev«

Potem ko je julija lani družba Snam Rete Gas sporočila italijanskemu ministrstvu za gospodarski razvoj, da se odpoveduje načrtu za gradnjo podmorskega plinovoda Trst-Gradež-Vileš kot posledica opustitve načrta za gradnjo plinskega terminala v Žavljah, za katerega se je zavzemala družba Gas Natural, je zgodba dobila končni epilog tudi na Deželnem upravnem sodišču Lacija. Le-to je namreč moralo obravnavati spor med Občino Milje, ki se je leta 2017 pritožila proti načrtu, ter družbama Snam Rete Gas in Gas Natural ter ministrstvom za okolje, vendar je s sodbo, objavljeno 30. oktobra letos, postopek zaustavilo. Kot so sporočili iz Občine Milje, so se odvetniki obeh strani (miljsko občinsko upravo sta zastopala odvetnika Walter Coren in Antonella Gerin) že januarja letos dogovorili o prenehanju spora, kar je potrdilo tudi dogajanje na javnem naroku 8. maja letos. S sodbo, objavljeno 30. oktobra, je DUS Lacija arhiviralo postopek z ugotovitvijo, da je medtem zmanjkalo zanimanje družbe Snam Rete Gas za izgradnjo plinovoda: potem ko se je družba že julija lani odpovedala načrtu, je naposled sklenila, da ne nadaljuje niti s pravdo na upravnem sodišču.

Dogodek je nadvse pozitivno komentirala miljska županja Laura Marzi, ki je zapisala, da so si v Miljah oddahnili, saj v teh letih niso štedili z energijami, da bi zaščitili Milje in Miljski zaliv najprej pred možnostjo gradnje plinskega terminala pri Žavljah, nato pa pred možnostjo gradnje plinovoda. Gradnja le-tega bi namreč privedla do sprememb stanja tamkajšnjih krajev in tudi do zaskrbljujočega povečanja tveganja in nevarnosti za prebivalstvo, poleg tega načrt ne bi bil v skladu z zamislimi o gospodarskem razvoju Milj in niti s tistimi o bodočnosti dejavnosti, povezanih z razvojem tržaškega pristanišča, je prepričana miljska županja Laura Marzi.