Po 18 divjih prašičih v zadnjih 24 urah povožene tri srne

Slovenski policisti so v zadnjih dneh na Primorskem obravnavali več primerov povoženih divjih živali. Po 18 divjih prašičih, ki jih je v ponedeljek povozil vlak na relaciji Kopriva - Skopo, so v zadnjih 24 urah avtomobili povozili tri srne. Na Policijski upravi Nova Gorica zato voznike znova opozarjajo, da zlasti v včernih oz. v zgodnjih jutranjih urah tam, kjer znaki opozarjajo na morebitno prisotnost divjadi, vozijo bolj previdno in s primerno hitrostjo.

Primere povoženih srn so tako policisti danes obravnavali v Bovcu in pred naseljem Ročinj v občini Kanal ob Soči. Včeraj pa je do podobnega primera prišlo na regionalni cesti Črni Vrh-Col. Živali so žal podlegle poškodbam, medtem ko je na avtomobilih nastala manjša škoda. Policisti so primere zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnice.