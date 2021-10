Po dvodnevnih padavinah ohladitev z močno burjo

V prvi polovici tedna bodo naši kraji pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov, jutri bo tudi prešla naše kraje solidna vremenska fronta.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Manj verjetne in pogoste bodo ob morju, kjer bo pihal jugo. Razmeroma toplo bo.

Jutri in v sredo bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte. V sredo se bo ozračje ohlajalo, popoldne ali zvečer bo zapihala močna burja.

V četrtek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, ponekod bodo še možne občasne padavine. Občutno se bo ohladilo. Pihala bo zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo previdoma spustila do nadmorske višine okrog 1500-1700 metrov. Ni izključeno, da se bo prvi sneg prikazal tudi na Višarjah.