Po holokavstu in fojbah zdaj še spomin na alpince

Italijanski parlament je dokončno odobril predlog zakona, s katerim je bil ustanovljen nov »spominski« dan, za katerega je predlog vložila Liga. V zadnjem glasovanju v senatu je predlog podprlo 190 senatorjev, glasov proti ni bilo, vzdržal se je le Mattia Crucioli iz mešane skupine, ki je bil v parlament izvoljen z Gibanjem petih zvezd. Odslej bo torej 26. januar mineval v znamenju dneva spomina in žrtvovanja alpincev, enote italijanske vojske, izurjene za delovanje v gorskem okolju, pripadnike katere večkrat angažirajo tudi za odpravljanje posledic naravnih nesreč, kot je bilo večkrat slišati med razpravo o tem zakonskem predlogu v parlamentarnih delovnih telesih. Predlog za ustanovitev spominskega dneva za alpince je dal ligaški poslanec Guglielmo Golinelli, pri tem ga je podprlo kar 75 poslanskih (in večinoma tudi strankarskih) kolegov.

»SPOMINSKO« NASIČEN ZAČETEK LETA

Datum, ki sicer bode v oči po bližini z drugima dvema spominskima trenutkoma – dnevom spomina na holokavst (27. januar) in dnevom spomina na žrtve fojb in eksodus (10. februar), prvi je mednarodni, drugi italijanski – so izbrali zaradi bitke pri Nikolajevki, ki se je sklenila na ta dan leta 1943 kot eden izmed dogodkov v obdobju ključne bitke za Stalingrad.

Bitko pri Nikolajevki je med drugimi tematiziral tudi italijanski pisatelj Mario Rigoni Stern v svojem najbolj znanem romanu Il sergente nella neve (Narednik v snegu).

Pri Nikolajevki, ki se nahaja blizu meje z Ukrajino, nedaleč stran od Harkova, so se alpinci kot del sil osi med umikom spopadli z Rdečo armado. Čete alpincev so bile v tej bitki zdesetkane, preživelim pa je naposled uspelo zbežati, zaradi česar je ob povzemanju takratnih dogodkov večkrat slišati besede, kot so pogum, herojstvo in žrtvovanje. Tako je bilo tudi v razpravi v delovnih telesih parlamenta, kjer pa je bila velikega poudarka deležna tudi angažiranost alpincev pri pomoči civilistom po naravnih katastrofah, zaradi česar je pripadnikom te enote italijanske vojske javnost posebno naklonjena.