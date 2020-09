Po hudih poškodbah oglobljena zaradi neuporabe varnostnega pasu

Sinoči ob 22.10 sta v Pivki čelno trčila dva avtomobila, pri čemer sta bila voznik in voznica obeh avtomobilov hudo poškodovana. Povzročil jo je 21-letni domačin, ki je sredi ovinka zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal preko ločilne črte na nasprotno vozišče ravno v trenutku, ko je pravilno pripeljala 53-letna voznica. Trčenje je bilo silovito. Oba voznika, ki med drugim nista uporabljala varnostnega pasu, sta bila hudo poškodovana. Voznica je utrpela poškodbe glave, več zlomov in ran. Reševalci so jo prepeljali v UKC Ljubljana, povzročitelja pa v SB Izola.

Policisti bodo obema voznikoma izdali plačilni nalog zaradi neuporabe varnostnega pasu. Povzročitelju sledi tudi kazenska ovadba zaradi povzročitve prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami.