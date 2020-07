Po Kanalski dolini in Reziji gre ministrica v Čedad

Po uvodnem delu v Kanalski dolini, kjer je bil govor o trijezičnem šolanju, se je ponedeljkov obisk ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helene Jaklitsch nadaljeval v Reziji, kjer se je po ogledu Kulturnega doma na Ravanci srečala z županjo Anno Micelli in podžupanom Giulianom Fioronijem. Beseda je tekla o čezmejnem sodelovanju, skupnih evropskih projektih in potrebnem izboljšanju cestnih povezav ter seveda o vlogi slovenskih organizacij pri ohranjevanju in vrednotenju rezijanščine.V Reziji si je vladna predstavnica ogledala tudi domačo cerkev in se srečala z župnikom Albertom Zanierjem. Obisk v dolini pod Kaninom je vladna delegacija sklenila v muzejih rezijanskih ljudi in brusačev.

Torkov del dvodnevnega srečanja se bo začel v Bardu, in sicer v Centru za kulturne dejavnosti in Etnografskem muzeju, nadaljeval pa na čedajskem sedežu kulturnega društva Ivana Trinka, kjer se bodo z ministrico pogovarjali predstavniki Novega Matajurja, ZSKD, Slovencev po svetu, Kmečke zveze in SKGZ. Pred srečanjem na sedežu petnajstdnevnika Dom bo ministrico sprejel župan Stefano Balloch.Sklepni del obiska bosta ministrica Helena Jaklitsch in državni sekretar Dejan Valentinčič zaključila na sedežu dvojezične šole Pavla Petričiča v Špetru, v muzeju SMO (tam se bodo z njima sestali predstavniki Inštituta za slovensko kulturo, Glasbene matice in Planinske družina Benečije) ter na špetrski občini, kjer bo na vrsti srečanje z župani in predstavniki krajevnih uprav iz Nadiških dolin.